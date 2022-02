Polícia Civil rejeita quarta proposta do governo para legalizar o ADTS da categoria. Por meio de nota, o governo do RN informou que, assim como as anteriores, esta última proposta assegura todos os direitos adquiridos por agentes de polícia, escrivães e delegados, conforme preconiza a Constituição Federal. Ainda de acordo com a nota, os representantes das entidades apresentaram informalmente uma proposta que cria outros níveis na carreira, cuja evolução tem como parâmetro o tempo de serviço. “Sobre isso, o governo disse que irá se manifestar quando a proposta for formalmente apresentada”.

Por meio de nota, o Governo do Rio Grande do Norte informou que os representantes das categorias da Polícia Civil do estado rejeitou mais uma proposta relativa à incorporação do Adicional por Tempo de Serviço (ADTS).

Esta já é a quarta proposta rejeitada pela categoria. O impasse começou quando o Ministério Público Estadual entrou com uma ação para o Governo do Estado deixar de pagar o ADTS que os policiais recebem.

No entanto, o governo já garantiu que não haverá perdas às categorias e segue negociando uma forma de incorporar, de forma legal, o pagamento do adicional ao salários dos servidores.



A nova proposta apresentada e rejeitada seria de incorporação do ADTS ao subsídio proporcionalmente ao direito que o servidor acumulou durante a carreira e não mais um valor nominal, de modo que qualquer variação futura do subsídio também teria impacto no benefício incorporado.



Já a proposta apresentada à Polícia Civil do Rio Grande do Norte é semelhante à aplicada aos militares da União, conforme Medida Provisória 2.215/2001, que extinguiu o adicional de tempo de serviço, e aos militares estaduais do Ceará por meio da lei estadual de 2011.

Ainda de acordo com a nota, os representantes das entidades apresentaram informalmente uma proposta que cria outros níveis na carreira, cuja evolução tem como parâmetro o tempo de serviço. “Sobre isso, o governo disse que irá se manifestar quando a proposta for formalmente apresentada”.





Veja a nota na íntegra abaixo:

