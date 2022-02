Resultado do Sisu 2022 já está disponível na página do programa; veja lista de aprovados. A lista com os nomes dos aprovados em universidades públicas de todo o país foi divulgada nesta terça-feira (22). Os aprovados deverão fazer a matrícula a partir de quinta-feira (23), até o dia 8 de março. Os candidatos que não forem selecionados poderão se inscrever na lista de espera de um dos cursos escolhidos no ato de inscrição. Esta etapa estará disponível até 8 de março, com resultado divulgado a partir do dia 10.

FOTO: ANNA PAULA BRITO