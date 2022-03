Liberação de R$ 206 mil em crédito beneficia agricultores familiares em Caicó

Linha de financiamento criada especialmente para a agricultura familiar, o Credmais inicia as atividades de 2022 com a liberação de R$ 206,177 mil em recursos para 22 agricultores (as) familiares do município de Caicó, na região do Seridó.

O programa é executado pelo Governo do RN por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (Sedraf), Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RN) e Agência de Fomento do RN (AGN).

“São até 10 mil reais em crédito, com quatro meses de carência e juro zero para quem pagar em dia. Isso só demonstra a sensibilidade que o governo da professora Fátima Bezerra tem com esse segmento, a agricultura familiar”, disse o secretário Alexandre Lima ao participar da solenidade de formalização dos contratos, realizada nesta quinta-feira (03), na sede do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais do município.

Ele acrescentou ainda que o Credmais não substitui as linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), e funcionam como um complemento para o custeio das atividades rurais.

A presidente da AGN, Márcia Maia, reforçou que na gestão atual a instituição financeira criou linhas específicas para atender aos mais diversos segmentos.

“Seguimos uma orientação da governadora Fátima para democratizar ao máximo o acesso ao crédito, e assim surgiu o CredMais, para atender a agricultura familiar”, informou a ex-deputada estadual.

HISTÓRICO

Do início de abril de 2020 até o final de dezembro de 2021, o Governo do Rio Grande do Norte liberou o volume de R$ 1,64 milhão em microcrédito para 297 agricultores e agricultoras familiares através do Credmais, que é um programa estadual de crédito voltado para o fortalecimento da agricultura familiar.

Operacionalizado através da parceria entre a Sedraf, a Emater-RN e a AGN, trata-se de um importante incentivo que vem se somar às políticas de fortalecimento da agricultura familiar, implementadas na atual gestão do governo estadual.

Podem acessar o CredMais, prioritariamente, agricultores e agricultoras familiares organizados em cooperativas e associações da agricultura familiar, cadastradas no portal do Pecafes e que estejam fornecendo produtos do campo para as compras institucionais do Governo do Rio Grande do Norte por meio do programa de compras estadual.

Famílias que estejam inseridas nas demais políticas públicas do Governo do Estado (Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa do Leite Potiguar, por exemplo) e demais famílias também poderão acessar o programa, desde que exista disponibilidade financeira para as operações.

As propostas de crédito poderão ser elaboradas pela Emater-RN, pelas próprias cooperativas e associações da agricultura familiar, além de sindicatos rurais, entidades de Ater ou mesmo secretarias municipais de agricultura, desde que devidamente cadastradas pela Sedraf, utilizando a plataforma digital disponibilizada pela AGN.