Seap realiza etapa de tiro, fase eliminatória do Curso de Formação de novos policiais penais

A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap), através da Escola Penitenciária (Espen), iniciou a etapa de tiro, última disciplina do Curso de Formação Profissional da Polícia Penal. Ao todo, 100 alunos concorrem às vagas do concurso público, sendo a etapa de tiro, de caráter eliminatório.

A disciplina é ministrada no estande de tiro da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, por cinco instrutores da própria Seap, e segue de forma ininterrupta até o dia 6 de abril. As turmas foram divididas em quatro grupos. Todos eles são habilitados para manuseio de pistola, fuzil, espingarda e carabina, armas de uso da Polícia Penal do Rio Grande do Norte.

O diretor da Espen, major Natanael Avelino, explica que “várias simulações são empregadas, de forma a aproximar o aluno o máximo possível da realidade que ele vivenciará no serviço policial penal”.

O aluno deverá alcançar escore mínimo de 60% de acertos para ser considerado apto. “A etapa tem caráter eliminatório e os alunos que não atingirem a pontuação mínima estarão desclassificados do certame”, explicou.

Os instrutores foram previamente selecionados de acordo com os critérios estabelecidos pela Seap, desde que comprovassem experiência como instrutor de tiro, bem como certificados de qualificação na área.

Este é o primeiro curso da Polícia Penal que abrange conteúdos adequados à Matriz Curricular Nacional para a Educação em Serviços Penitenciários, do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), e o primeiro a ser realizado na nova sede da ESPEN, no “Papódramo”, no Centro Administrativo do Estado, em Natal.

O curso foca no papel do policial penal enquanto agente público e de transformação social para uma gestão ética, eficiente, técnica e pautada na legalidade e na dignidade humana.

Entre disciplinas teóricas e práticas, o curso tem carga horária de 528 horas. Os candidatos tiveram aulas sobre a estrutura e funcionamento da Seap; noções de direito e processo penal; sistemas de gestão da Seap; atenção à saúde em ambiente prisional; noções de direito administrativo disciplinar; interrelação saúde e trabalho; atendimento pré-hospitalar tático; criminologia; direitos humanos, regras de Mandela, ética e cidadania; política de atenção ao egresso e reinserção social e alternativas penais e práticas restaurativas.

Também fazem parte da grade curricular o gerenciamento de crises e situações de emergência; gênero, etnia e sistema prisional; técnicas e táticas policiais; uso diferenciado da força e técnicas e tecnologias; patrulhamento, abordagem e inteligência policial; direção defensiva e evasiva; rádio e videomonitoramento; monitoramento eletrônico; táticas de combate a incêndios, além de armamento e tiro, última disciplina do curso.