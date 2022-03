Petrobras quer aumentar o preço dos combustíveis no Brasil mais uma vez

Prates quer explicações sobre preços altos e distribuição de lucros da Petrobras. Em seu requerimento, já apresentado no Senado Federal, Jean Paul aponta que o lucro da Petrobras em 2021 foi 1.400% a mais do que em 2020, principalmente devido aos preços altos cobrados dos consumidores brasileiros, e que 95% lucro de 106 bilhões foi rateado entre os acionistas, quando só deveria ter sido 25%. E a Petrobras já quer subir de novo, o preço dos combustíveis no Brasil, devido à alta do preço do barril de petróleo devido a guerra na Ucrania.