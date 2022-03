Pandemia: RN estuda flexibilização de medidas restritivas contra a Covid19

Com a diminuição do número de casos de covid 19 e o avanço da vacinação, o governo do Rio Grande do Norte estuda para os próximos dias, a reversão de leitos críticos de UTI para leitos de UTI geral, o fim do uso de máscaras em locais abertos, além da flexibilização dos decretos que estabelecem medidas de prevenção à doença.

De acordo com o secretário estadual de saúde, Cipriano Maia, haverá uma discussão em conjunto com o Comitê Científico para definir as mudanças.

“Diante do cenário epidemiológico satisfatório, com a redução do número de casos e a demanda por leitos críticos, nós vamos começar a discutir as mudanças das medidas restritivas como o uso de máscaras em todos os ambientes, e a partir daí, também fazer a atualização do plano de contingência que temos feito periodicamente, fazendo a desmobilização de leitos ou a destinação desses leitos para outros fins, já que temos demandas assistenciais para outras áreas de atenção”, declarou o secretário.

Sobre o uso de máscara, o secretário disse que a discussão vai se basear na liberação primeiro em ambientes abertos, mas a utilização do material deverá continuar em locais fechados e com aglomeração.

Em entrevista a InterTV Cabugi, o diretor do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), da UFRN, Ricardo Valentim disse que o uso de máscara em ambientes abertos tem pouca efetividade no cenário atual da pandemia do novo coronavírus. Com isso, a possibilidade de flexibilização do item é vista como cada vez mais próxima pelos especialistas na área.

“Com relação a efetividade de máscaras em ambientes abertos, esse é um ponto que já deverá ser discutido e também entrado na pauta do dia no Brasil todo. Nós estamos vendo no Rio de Janeiro já retirou as máscaras desde o mês de outubro. Em ambientes abertos já é desobrigado. Passou a ser facultativo o uso de máscaras em ambientes abertos. Eu acho que o Rio Grande do Norte deverá entrar nessa discussão”, disse Valentim.

Ainda segundo Cipriano, a medida deve ser avaliada tanto pelo Comitê Científico estadual, como os dos municípios, para assegurar maior segurança na condução da pandemia e das medidas que irão orientar a atualização dos decretos.