Ezequiel solicita ações de segurança, saúde e recursos hídricos para Serra de São Bento

O deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, solicitou uma série de investimentos para o município de Serra de São Bento, localizado na região do Trairi potiguar. As ações atingem as áreas da segurança, saúde, saneamento básico e recursos hídricos.

O parlamentar solicita inicialmente a aquisição de uma nova viatura e do aumento do efetivo policial para Serra de São Bento. Segundo o deputado, a cidade está com déficit de viaturas para atender a demanda da zona urbana e também das comunidades rurais. O fato tem contribuído para que o município fique vulnerável quanto à segurança pública.

"O aumento do efetivo policial para o município de Serra de São Bento, é uma das principais reivindicações, haja vista que o número de agentes está reduzido, além de não possuírem condições adequadas de trabalho, devido à falta de equipamentos", completou.

Ezequiel reivindica ainda a perfuração e instalação de poços tubulares em Serra de São Bento. O objetivo é prevenir possíveis problemas no abastecimento de água da cidade. O parlamentar lembra que o homem do campo "vem sofrendo com as longas estiagens, haja vista que a pluviosidade recente não foi suficiente para recuperação dos prejuízos causados pela seca".

Na área da saúde, requer a disponibilidade de uma ambulância para a mesma cidade. O objetivo é melhorar o atendimento as demandas da população, que costumeiramente precisam de deslocamento para tratamento de saúde. Ainda para Serra de São Bento, o presidente do Legislativo solicita a execução do saneamento básico e a pavimentação das ruas do município.