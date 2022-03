Uso de máscaras em locais abertos deixará de ser obrigatório a partir de 16 de março no RN

O uso de máscaras de proteção contra a Covid 19 em ambientes abertos não será mais obrigatório no Rio Grande do Norte a partir do dia 16 de março. A informação foi confirmada, nesta terça-feira (08), pelo secretário de Estado da Saúde Pública, Cipriano Maia.



De acordo com o secretário, a decisão foi baseada na recomendação do Comitê Científico, que observou a redução da taxa de transmissibilidade da covid-19 no estado potiguar e também a queda no número de internações para tratamento da doença. Atualmente, a taxa de ocupação geral de leitos críticos no estado é de 28,8%.



O secretário disse ainda que, por enquanto, o uso da máscara continuará sendo exigido em locais fechados e a exigência de passaporte vacinal para entrada em estabelecimentos será mantida.



O decreto atual que determina a exigência de passaporte vacinal e o uso de máscaras está em vigência até o dia 16. A previsão é que o novo decreto que desobriga o uso de máscaras seja publicado daqui a uma semana, no dia 15 de março.



Conforme ressaltou Cipriano Maia, um trabalho mais intenso junto aos municípios potiguares deve ser implantado no sentido de orientar e fiscalizar as novas normas.