Foro de Moscow 9 mar 2022 - Uso das máscaras: As novas picuinhas de Álvaro Dias

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas @williamrobson e @bruno_barretojor, destaca as novas medidas do prefeito de Natal, Álvaro Dias, que liberou o uso de máscaras em qualquer situação, contrariando o decreto do Governo, que ainda não permite em locais fechados. Veja também entrevista com o procurador Raul Santos, sobre o piso dos professores.