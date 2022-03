CRAS de Serra do Mel realiza evento no Dia Internacional da Mulher

Segundo a secretária da Assistência Social, Lívia Azevedo, o evento teve como natureza relatar os mais diversos casos recentes de violência contra a mulher que vem ocorrendo no país e no estado, e o caminho adequado para o tratamento da questão, a fim de garantir a segurança da mulher.

No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do município de Serra do Mel, realizou evento destinado ao cotidiano da mulher, com reflexões sobre violência, dinâmicas e sorteio de brindes.

Segundo a secretária da Assistência Social, Lívia Azevedo, o evento teve como natureza relatar os mais diversos casos recentes de violência contra a mulher que vem ocorrendo no país e no estado, e o caminho adequado para o tratamento da questão, a fim de garantir a segurança da mulher.

A secretária também destacou a importância das mulheres participarem dos projetos do CRAS “e esses momentos valorizam e fortalecem as mulheres para que elas conheçam principalmente os seus diretores e lutem por eles”, ressaltou a secretária.