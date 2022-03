Governo do RN busca parceria com a Codevasf para concluir pavimentação da Estrada do Melão. O Estado já havia iniciado a pavimentação de um trecho de 10 dos 31 quilômetros da rodovia, quando o MDR, através da Codevasf, iniciou trabalhos de topografia no mesmo local. Diante dessa manifestação, a governadora Fátima Bezerra decidiu que a administração estadual vai pedir, com urgência, audiência com a diretoria da Codevasf para buscar entendimento e realizar, em parceria, a pavimentação de toda a extensão da estrada.

O Governo do Rio Grande do Norte está solicitando à Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - audiência técnica para tratar da pavimentação da Estrada do Melão.

A rodovia é estratégica para o escoamento da produção da fruticultura na região Oeste e para a produção agrícola nos assentamentos de trabalhadores rurais, incluindo a Maísa.

A iniciativa foi decidida nesta quarta-feira (09). O Estado já havia iniciado a pavimentação de um trecho de 10 dos 31 quilômetros da rodovia, quando o Ministério do Desenvolvimento Regional, através da Codevasf, iniciou trabalhos de topografia no mesmo local.

Diante dessa manifestação, a governadora Fátima Bezerra decidiu que a administração estadual vai pedir, com urgência, audiência com a diretoria da Codevasf para buscar entendimento e realizar, em parceria, a pavimentação de toda a extensão da estrada.

"Através do programa Governo Cidadão, o Governo do Estado investiu R$ 20 milhões para superar entraves e pagar indenizações para o reinício das obras que foram contratadas em 2010 e estavam paralisadas", afirmou Fátima Bezerra em reunião com a prefeita de Baraúna, Divanize Oliveira, vereadores do município, com o empresário Luiz Barcelos, da Agrícola Famosa (maior produtora e exportadora de melão do país), e representantes dos assentamentos de trabalhadores rurais, esta manhã, no auditório da Governadoria em Natal.

"Vamos reunir as equipes técnicas do Governo e da Codevasf para tratar da estrada como um todo. O Estado quer terminar os 10 quilômetros que já começou e a Codevasf poderá fazer os 21 restantes. Esta reunião em Natal será muito importante para todos, principalmente para os grandes e pequenos produtores que serão beneficiados e para o desenvolvimento econômico e social do RN", disse Fátima Bezerra.

A governadora enfatizou que o Estado fará tudo o que lhe couber para contornar os entraves burocráticos.

“Queremos a conclusão da estrada por que esta é uma demanda antiga, muito necessária, uma vez que a Estrada do Melão é estratégica para o escoamento da produção".

O coordenador do programa Governo Cidadão e secretário de Estado de Gestão de Projetos, Metas e Relações Institucionais (Segri), Fernando Mineiro explicou que o Estado investiu R$ 20 milhões na retomada das obras e outros R$ 4 milhões na escola Gilberto Rola que atenderá a população daquela área.

"O Estado já havia começado as obras. Se o governo federal quer se somar aceitamos. A estrada será feita sim", pontuou o secretário.

"Não tínhamos qualquer dúvida que o Governo do Estado vai manter o investimento de sua parte e buscar o entendimento com o Governo Federal. Como empresário no Rio Grande do Norte tenho acompanhada a seriedade e compromisso da administração estadual em atender as demandas e promover o desenvolvimento. Os recursos federais também são do povo que pagou impostos que devem ser revertidos em benefícios da população", declarou Luiz Barcelos.

Na reunião, a governadora foi acompanhada também pelos secretários de Estado Aldemir Freire (Planejamento) Jaime Calado (Desenvolvimento Econômico), Alexandre Lima (Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar), Guilherme Saldanha (Agricultura, Pecuária e Pesca), Daniel Cabral (Comunicação Social), secretaria adjunta do Gabinete Civil, Socorro Batista, Procurador Geral do Estado, Luiz Antônio Marinho.