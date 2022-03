Liderança feminina será tema de diálogo promovido pela Sicoob Potiguar

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Sicoob Potiguar promove nesta quinta-feira (10), às 20h15, o diálogo "Lugar de mulher é onde ela quiser".

O evento conta com a participação da reitora da UERN, Cicília Maia, da professora Evanice Fernandes, da deputada estadual Isolda Dantas, e da diretora executiva do Sicoob Potiguar, Anacelly de Paula. A mediação fica à cargo da jornalista Daniele Silveira.

A conversa será transmitida pelo Moob - plataforma digital exclusiva para as cooperadas e cooperados Sicoob -, com transmissão simultânea também pelo YouTube e canal 10 da TCM Mossoró.

“A parceria com a emissora mossoroense reflete os valores da cooperativa, que por princípio busca sempre atuar em sintonia com a dinâmica da comunidade em que está inserida, colaborando assim com o desenvolvimento econômico, social e cultural do lugar”, explicou a Sicoob.

A conduta vem ocorrendo desde o ano passado, com fomento à intercooperação com instituições associativas, cooperativas e de representação de classe em Mossoró e região. Até porque, muito em breve será inaugurada a primeira agência do Sicoob Potiguar na cidade.

“Mossoró é um lugar representativo da força da mulher brasileira. A cidade foi onde tivemos a primeira mulher a conquistar o direito ao voto no país: Celina Guimarães, em 1927. Então, para celebrar o Dia Internacional da Mulher, nada mais justo que estender essa ação, que seria exclusiva para associadas e associados do Sicoob Potiguar, a toda a comunidade mossoroense”, disse a empresa por meio de nota.