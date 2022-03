Em dois anos de pandemia da Covid-19, saúde pública do RN salvou 16 mil vidas

O número de vidas leva em consideração a quantidade de altas em leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) desde o início do período pandêmico registradas pelo Regula RN. "Esse número de 16 mil vidas salvas nos leitos SUS nos traz um certo alento e mostram a importância do trabalho de todos os envolvidos. São dois anos de um desgaste grande para todos os profissionais envolvidos, que provam seu valor diariamente salvando muitas vidas", destacou o secretário de Saúde Pública, Cipriano Maia.