Motores roncam nas trilhas deslumbrantes da Serra de João do Vale, em Jucurutu

Os motores estão roncando na serra de João do Vale, região Serrana do município de Jucurutu-RN, com a realização da 3° Eco Trilha Off Road, realizada neste sábado e domingo.

O evento reúne amantes do esporte do RN, Paraíba e Ceará, num trecho que compreende 55KM, partindo da cidade de Jucurutu, com visita à Barragem de Oiticica, até a subida da Serra de João do Vale.



A programação está iniciando neste sábado (12) com adesivagem dos veículos na cidade de Jucurutu.

No Domingo (13) após café da manhã na cidade, será feito o percurso até a serra com visita à Barragem de Oiticica. Em seguida almoço para os participantes no alto da Serra e também está previsto visitação aos mirantes da Serra de João do Vale no final da tarde deste domingo.



De acordo com Januncio Tavares, organizador do evento, a intenção é divulgar o potencial turístico do lugar. Ele afirma que a expectativa é de um bom número de participantes para este ano; " Até o momento cerca de 90 inscrições já estão confirmadas, entre carros 4x4, motos e quadricíclos".







SERRA DE JOÃO DO VALE

A serra de João do Vale se encontra a 265KM de Natal, entre os municípios de jucurutu e triunfo potiguar no RN, e Brejo do Cruz na Paraíba. Tem 750m de altitude com temperaturas amenas o ano todo, podendo chegar até 16° nos períodos de "inverno". Ostenta paisagens naturais e mirantes com vista para a barragem de Oiticica. O cenário desponta como próximo destino serrano do Rio Grande do Norte, o que gerou nós últimos anos uma procura maior do setor imobiliário e de turismo pela aquisição de imóveis na localidade.

Reservas e inscrições com Januncio Tavares no telefone/zap 9 9980-7902