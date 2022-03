PF apreende 6.200 caixas de cigarros no litoral do Ceará; 7 homens são presos por contrabando

A Polícia Federal prendeu 7 homens e realizou a apreensão de uma carga de 6.200 caixas de cigarros contrabandeados que eram transportados em uma embarcação na costa do Ceará.

O flagrante foi resultado de um trabalho conjunto desenvolvido com a Marinha do Brasil, que utilizou o Navio-Patrulha Oceânico "Araguari", e que contou com policiais federais no Rio Grande do Norte, que embarcaram em Natal.

O barco com a carga de cigarros foi interceptado mais próximo de Fortaleza, por isso foi escoltado até o Porto do Mucuripe, na capital cearense, onde chegou no final da noite da última sexta-feira (11).

Autuados em flagrante, durante seus depoimentos, os presos não deram maiores detalhes sobre suas condutas, informando apenas que foram contratados para fazer o transporte das caixas.

Os acusados foram indiciados por crime de contrabando qualificado, conforme o artigo 334-A § 3º do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de reclusão de 4 a 10 anos e encontram-se à disposição da Justiça Federal.

As investigações continuam para identificação de demais participantes do crime flagrado.