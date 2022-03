Homem é morto a tiros próximo ao açude do distrito de Santo Antônio, em Severiano Melo

A Polícia Militar do município de Severiano Melo foi acionada, na noite desta segunda-feira (14), para averiguar um possível homicídio ocorrido no distrito de Santo Antônio. Chegando ao local, os policiais constataram o fato.

A vítima foi identificada como Jefferson Freitas da Silva, de 39 anos, morto com vários disparos de arma de fogo.

Testemunhas informaram à PM que Jefferson havia passado o dia bebendo no final da parede do açude, com alguns familiares. Em determinado momento, dois suspeitos saíram de dentro do mato, já atirando contra ele.

A vítima ainda teria tentado fugir, mas, ferido, acabou caindo morto poucos metros depois do local onde estava bebendo.

A dupla ainda tomou de assalto um carro de um primo de Jefferson. Depois, os dois homens abandonaram o veículo e fugiram com destino ignorado.

A motivação do crime ainda é desconhecida e deverá ser investigada pela Polícia Civil de Apodi. No entanto, Jefferson já tinha passagem pelo sistema prisional por alguns crimes.

O corpo do homem foi removido para a sede do Itep, em Mossoró, onde passará por exames e será liberado para sepultamento.

Este foi o primeiro homicídio do ano registrado em Severiano Melo, considerado um município tranquilo.

Em 2021 foram apenas dois crimes deste tipo, sendo um no mês de julho e outro no mês de novembro. Este último também foi registrado no Distrito de Santo Antônio.