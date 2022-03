Demanda por exames de endoscopia tem sido alta em Serra do Mel

Conforme ressalta a secretária municipal de saúde, Anacelia Freitas, a demanda para a endoscopia tem sido elevada. “Temos um cronograma, e na medida do possível, todos vão ser atendidos”, disse a secretária. As endoscopias são realizadas pela doutora Bárbara Amorim e os atendimentos avaliativos pré-cirúrgicos pelo médico Bernardo Amorim.

A Secretaria Municipal de Saúde de Serra do Mel realizou nesta segunda-feira, 14, um total de 40 atendimentos de endoscopia e mais 26 para avaliação cirúrgica.

Os atendimentos foram realizados no Centro de Especialidade, que conta com mais de vinte especialidades e que funciona no anexo da Unidade Mista Doutor Sílvio Romero de Lucena.

Conforme ressalta a secretária municipal de saúde, Anacelia Freitas, a demanda para a endoscopia tem sido elevada. “Temos um cronograma, e na medida do possível, todos vão ser atendidos”, disse a secretária.

As endoscopias são realizadas pela doutora Bárbara Amorim e os atendimentos avaliativos pré-cirúrgicos pelo médico Bernardo Amorim.