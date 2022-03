“Vai no gás com bônus de mil reais”: Potigás inicia pagamentos dos primeiros inscritos na campanha

A Companhia Potiguar de Gás (Potigás) iniciou os pagamentos da campanha de incentivo à conversão de veículos para o Gás Natural Veicular (GNV) “Vai no gás com bônus de mil reais”.

Os primeiros inscritos que entregaram toda a documentação descrita no regulamento da promoção começaram a receber o bônus de R$ 1 mil na última sexta-feira, 11.

A técnica em Enfermagem Maria Flávia foi a primeira a entregar a documentação no dia 21 de fevereiro. Como a previsão do regulamento era de recebimento em até 45 dias, ela conta que foi pega de surpresa quando o dinheiro caiu na conta.

“Achei muito rápido e vi que valeu muito a pena, até porque não vou ser impactada por esses recentes aumentos da gasolina”, afirma.

A técnica explica que mora em Parnamirim e trabalha em Natal, além de precisar deixar os filhos na escola. “Como rodo muito, eu já vinha pensando em fazer a conversão, mas quando a Potigás anunciou a campanha, foi decisivo”, enfatiza.

A campanha “Vai no gás com bônus de mil reais” segue até o dia 15 de abril de 2022 para os primeiros 200 veículos convertidos com kits de 5ª e 6ª geração com cilindros novos nas oficinas homologadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

O regulamento da promoção está disponível AQUI. https://potigas.com.br/p/regulamento.

“Em um momento de alta dos preços dos combustíveis líquidos e redução recente de R$ 0,48 na tarifa do gás natural veicular, a Potigás apresenta mais esse incentivo para deixar o GNV ainda mais atrativo para os potiguares”, destaca Franciney Souza, gerente comercial da Potigás.