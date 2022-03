Prefeitura de Mossoró garante mais de 20 ônibus para atender estudantes da rede municipal

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Educação, a partir de um intenso trabalho iniciado em 2021, tem garantido aos alunos da Rede Municipal de Ensino transporte escolar adequado, contemplando todas as áreas necessárias, na zona urbana e, principalmente, na zona rural da cidade.

São mais de 2 mil estudantes que utilizam os veículos diariamente, em 29 diferentes rotas, alcançando 35 escolas e uma Unidade de Educação Infantil (UEI), nas regiões da Maísa, Alagoinha, Barrinha, Jucuri, Piquiri, Chafariz, Mulunguzinho, entre outras.

“Durante o ano de 2021, a Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação, investiu de forma planejada e organizada no transporte escolar. Fomos desde a manutenção da frota, uma frota que encontramos há mais de um ano parada e sem nenhuma manutenção, até a aferição de tacógrafos. Trabalhamos com o emplacamento, reforma dos estofados das bancadas dos ônibus, com a troca de para-brisas, de pneus, entre outras melhorias na qualidade desse transporte”, destaca a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.

Além da garantia do transporte para os alunos da Rede Municipal, a Prefeitura de Mossoró também tem atendido estudantes universitários que residem no polo Maísa, com ônibus em três rotas que circulam pela manhã (uma) e à noite (duas), com cerca de 120 alunos beneficiados.

A rota disponibilizada pela manhã é uma das três novas criadas pela Secretaria de Educação. As duas outras contemplam a Escola Municipal São Romão, no Assentamento São Romão, e o Núcleo Municipal de Educação Rural Cornélio Barbalho de Carvalho, no Riacho Grande. São mais de quase 400 estudantes atendidos.

“Trabalhamos na organização das rotas, de forma a considerar as reais necessidades da Rede, e isso nos permitiu não só manter as rotas existentes, como ampliá-las. Nós criamos três novas rotas, a partir das necessidades, da demanda do nosso aluno da Rede Municipal de Ensino. O resultado desse trabalho realizado ao longo do ano de 2021 nós estamos vendo agora, com a nossa frota em circulação, já na segunda semana de aula, sem nenhum problema de transporte”, pontua a secretária Hubeônia Alencar.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino possui mais de 20 ônibus em circulação, entre próprios e locados. O trabalho de melhoria da frota tem sequência, com veículos em processo de manutenção.

“Como dissemos, encontramos uma frota sem condições de uso, com ônibus em situação praticamente de abandono. Isso ficou para trás. O compromisso da atual gestão é garantir dignidade aos nossos alunos, o que passa por um transporte escolar adequado. Isso é respeito à educação”, conclui Hubeônia Alencar.