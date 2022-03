[COLUNA ESPLANADA] A classe jurídica no Rio de Janeiro está assustada

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini e Walmor Parente

Com Carolina Freitas e Sara Moreira





BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2022 - Nº 3313

Ligações obscuras

A classe jurídica no Rio de Janeiro está assustada. É que na disputa por uma das vagas de desembargador pelo Quinto Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) há um pretendente com currículo para lá de complicado. Além de sua questionável capacidade técnica, o advogado mantém ligações estreitas com milicianos da Baixada Fluminense.

Braço

A suspeita é de que os milicianos queiram infiltrar um representante para criar um braço dentro do Judiciário do Estado.

Assentos

Quinto Constitucional é o mecanismo que confere 20% dos assentos existentes nos tribunais aos advogados e promotores.

Emparedado

Grão-tucanos decidiram emparedar Eduardo Leite para que ele não deixe o PSDB. Lembram que o governador verbalizou, nas prévias, que ficaria no partido mesmo que fosse derrotado.

Reserva

A Reserva Adolpho Ducke, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), na zona leste da capital, reforçou a segurança após a ocupação irregular de uma região próxima à área de proteção ambiental. O Instituto atua na Reserva há mais de 50 anos desenvolvendo tecnologias, conhecimento e ensino para a formação de centenas de pesquisadores.

Pesquisas

“Até o momento as pesquisas não foram e não estão sendo afetadas. Estamos acompanhando, monitorando e informando aos órgãos fiscalizadores”, posiciona à Coluna Rubenildo Lima da Silva, responsável pelas Bases de Pesquisas do Instituto.

Cercado

A Comissão de Educação do Senado vota hoje requerimento do líder da oposição, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), para convocar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, flagrado em gravação na qual admite priorizar prefeitos indicados por pastores.

Culto

O pastor Gilmar Santos, amigo de Milton Ribeiro que supostamente agiliza verbas para prefeituras, tem portas abertas nos gabinetes de deputados da Frente Parlamentar Evangélica (FPE). É tratado como “estrela” nos cultos promovidos pela bancada que agora frita o chefe do MEC.

Freixo lidera

Pesquisa do instituto Prefab Future mostra o pré-candidato Marcelo Freixo à frente da disputa ao governo do Rio de Janeiro. O deputado aparece com 15,4% das intenções de voto. Anthony Garotinho está em segundo, com 12,5%, e o atual governador, Cláudio Castro, em terceiro, com 11%.

Presidência

Para a presidência da República, conforme a sondagem, o ex-presidente Lula da Silva lidera com 34,4%. Jair Bolsonaro tem 30,2% das intenções de voto. O instituto Prefab fez 1.243 entrevistas, com margem de erro de 2,83% e intervalo de confiança de 95%.

Genocídio

O senador Álvaro Dias (Podemos-PR) defende, no Projeto de Lei 423/2022, que seja reconhecido como genocídio o Holodomor, extermínio de ucranianos por meio da fome.

Hapvida

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, abriu processo administrativo para apurar rregularidades por parte da operadora Hapvida. O motivo para o procedimento é a divulgação recente de lista com números de contratos e CPFs de consumidores devedores. A empresa tem 20 dias para se explicar.

ESPLANADEIRA

# Layers Education é reconhecida pelo Prêmio Melhores para o Brasil, pela Humanizadas. # Espaço BB Arte abre exposição "Arcas", de Christiano Whitaker, no Shopping Cassino Atlântico. # Mercado Municipal do Rio promove a partir de amanhã Festival Mesa Santa. # Itaú Social lança podcast "Leia com uma criança". # Imersão Eleições 2022 começa amanhã e vai até segunda, 28, no Hotel Royal Tulip, em Brasília.