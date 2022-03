Colisão frontal deixa uma pessoa morta e outras 4 feridas na BR-304, em Mossoró

A Polícia Rodoviária Federal registrou mais um acidente com vítima fatal na BR-304, no município de Mossoró. Desta vez, o caso aconteceu na tarde de quarta-feira (23), no KM 64 da BR, altura do Assentamento Quixaba.

Este é o segundo acidente com vítima fatal, registrado no mesmo trecho, apenas neste mês de março. No dia 3, um acidente do tipo colisão frontal envolvendo uma Hilux SW4 e uma ambulância de empresa eólica deixou uma pessoa morta e outras duas feridas.

Desta vez, Jeep e um Gol também colidiram frontalmente. O motorista do Gol ficou preso às ferragens e acabou entrando em óbito. No Jeep viajavam quatro pessoas. Elas tiveram ferimentos leves e foram levados para o HRTM.

O motorista do Gol foi identificado como Gílson Herlânio da Silva Oliveira, de 27 anos. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para remover o corpo das ferragens.

Os passageiros do Jeep afirmaram que o condutor do outro veículo fez uma ultrapassagem forçada e acabou colidindo com o carro deles no processo.

O Itep foi acionado para levar o corpo de Gílson para a sede do órgão e também para realizar a perícia do local e averiguar a culpa e circunstâncias do acidente.