Whatsapp está banindo usuários que utilizam aplicativo “pirata” chamado Whatsapp GB

O WhatsApp GB está entre um dos assuntos mais comentados do Twitter esta semana. Isso porque o WhatsApp promoveu uma "onda de bloqueios" de quem utiliza a versão "pirata" do aplicativo.

O GB é uma versão similar ao WhatsApp, mas com recursos extras, como agendamento de mensagens, possibilidade de esconder o status online, conexão de mais de um número de telefone ao mesmo perfil, entrega respostas automáticas, temas personalizados, filtros de mensagens e função "não perturbe".

Para acessá-lo é preciso ter uma conta no WhatsApp, mas a versão GB é pirata e baixada fora das lojas oficiais, como Play Store.

Justamente por isso, por ser ilegal e oferecer risco de segurança para os usuários, na terça-feira (22), o WhatsApp decidiu banir as contas GB e, com isso, também as contas oficiais do aplicativo "original".

Em nota, a empresa destacou que, além do WhatsApp Messenger e o WhatsApp Business, não existe nenhuma outra versão do aplicativo. E para preservar os usuários, bloqueou os números que utilizavam o app paralelo.

RECUPERAR A CONTA

Para quem foi banido e perdeu a conta, a orientação é aguardar. Alguns usuários não foram excluídos definitivamente e poderão voltar a utilizar o WhatsApp oficial daqui a um tempo. Mas, a princípio, não há muito a ser feito senão esperar.