Vaqueiro é absolvido de acusação de homicídio por falta de provas

De acordo com informações do Promotor Ítalo Moreira Martins, não havia quaisquer provas no autos de que Francinaldo Dutra da Silva tenha sido o autor do homicídio que vitimou José Hélio Monteiro de Melo, no de 1996, na zona rural de Mossoró. O júri popular deste caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (24), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins. Diante das circunstâncias, o conselho de sentença decidiu pela absolvição do réu.