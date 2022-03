[COLUNA ESPLANADA] Para emplacar Alckmin, Lula vai adotar a mesma postura de 2002

[COLUNA ESPLANADA] O ex-presidente Lula vai adotar a mesma postura de 2002 - quando emplacou o então senador José Alencar na sua vice -, para dirimir as resistências internas no PT ao nome do ex-tucano Geraldo Alckmin. À época, Lula enfrentou a ira da ala radical petista que criticava o fato de Alencar ser empresário e pertencer ao PL, partido com o qual o PT nunca se coligara. Lula venceu o embate interno e Alencar garantiu a estabilidade nos dois governos do petista. Os focos anti-Alckmin no PT estão identificados e o ex-presidente tem bradado, como em 2002, que divergências não podem ser maiores que o desafio de vencer Bolsonaro.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini e Walmor Parente

Com Carolina Freitas e Sara Moreira





BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022 - Nº 3314

Lula x PT

O ex-presidente Lula vai adotar a mesma postura de 2002 - quando emplacou o então senador José Alencar na sua vice -, para dirimir as resistências internas no PT ao nome do ex-tucano Geraldo Alckmin. À época, Lula enfrentou a ira da ala radical petista que criticava o fato de Alencar ser empresário e pertencer ao PL, partido com o qual o PT nunca se coligara. Lula venceu o embate interno e Alencar garantiu a estabilidade nos dois governos do petista. Os focos anti-Alckmin no PT estão identificados e o ex-presidente tem bradado, como em 2002, que divergências não podem ser maiores que o desafio de vencer Bolsonaro.

Genoino e Falcão

Os críticos mais contundentes à chapa Lula-Alckmin são dois ex-presidentes do PT: o ex-deputado José Genoino e o deputado federal Rui Falcão (SP).

“Esperança”

Para grão-petistas, o discurso de Alckmin, durante a filiação ao PSB, no qual disse que Lula é “esperança”, já minimizou a resistência de parte da ala radical petista.

31 de março

Movimentos bolsonaristas convocam manifestações para o dia 31 de março, data de aniversário do golpe militar de 1964. Nos convites, usam as hashtags “AbaixoDitaduraDoSTF”, “ForaComunismo” e “Salve31deMarcoDe1964”.

Fala, pastor

Em vídeo de três minutos encaminhado aos “irmãos”, o pastor Gilmar Santos, apontado como suposto lobista que atuava para liberar verbas do MEC para prefeitos, jura que sempre pregou “aversão ao erro, ao pecado e à mentira”.

Interação

Na página oficial do pastor em uma rede social, internautas ironizam o episódio: “Eu queria aprender com o pastor como abrir uma igreja com os recursos do MEC?”. Outro chama Gilmar dos Santos de “comerciante de voto religioso”.

Quanto?

O PL esconde sob sete chaves o valor do salário mensal pago ao presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. Indagado pela Coluna, o partido, via assessoria, tergiversa: “O salário mensal do presidente Valdemar é pago com recursos próprios e exclusivamente advindos de doações de deputados”.

Oscila

A assessoria do PL alega ainda que “cada mês é ‘uma quantidade x de doação’ e não tem um valor específico. Esse valor dá uma oscliada”. O partido de Valdemar, preso no mensalão, terá mais de R$ 340,9 milhões do fundo eleitoral para torrar nas eleições deste ano.

Voto de louvor

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) quer que o Senado conceda voto de louvor à Polícia Rodoviária Federal (PRF) pelos resultados obtidos em 2021. A corporação foi responsável pela apreensão de 75 milhões de maços de cigarros contrabandeados, 247 toneladas de agrotóxicos de origem ilegal, R$ 33 milhões apreendidos e 620 toneladas de drogas apreendidas.

Linha cruzada

Empresas de telefonia celular poderão ser multadas em até R$ 50 mil se cancelarem os serviços sem que o consumidor solicite ou sem previsão legal. É o que prevê o Projeto de lei (PL 287/2022) da senadora Zenaide Maia (Pros-RN). “É necessária a imposição de multa para cada caso em que a prática ilegal ocorre”, justifica o texto da proposta.

Outdoor

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Rondônia determinou a retirada de outdoor instalado na entrada do município de Ariquemes. A peça publicitária continha termos ofensivos contra o ex-presidente Lula. A ação partiu do Ministério Público Eleitoral, que considerou propaganda eleitoral antecipada.

Cashback

O mercado de cupons gerou mais de R$ 10 bilhões para o e-commerce brasileiro durante o ano de 2021, de acordo com pesquisa realizada pelo Cuponomia. O total de economia nas compras em lojas online foi de R$ 80 milhões, entre uso de cupons e cashback.

ESPLANADEIRA

# ANPR inaugura, dia 28, em Recife, estátua em homenagem a Pedro Jorge, procurador assassinado em 1982. # Grupo Eleva Educação abre inscrições para edição 2022 da Escola de Diretores. # Indústria de latas de alumínio cresceu 5,2% em 2021. # Campanha da Óticas Carol reforça importância da proteção contra luz azul. # Artista visual Lucas Grilo prepara exposição de obras digitais e músicas autorais, no Espaço BB Arte.