Anitta é a primeira brasileira a alcançar primeiro lugar do Spotify Global com “Envolver”

Reggaeton lançado por Anitta em novembro de 2021, "Envolver" alcançou nesta sexta-feira (25) o 1º lugar no ranking das mais ouvidas do mundo, segundo a plataforma de música Spotify. Às 8h a música acumulava 6,39 milhões de reproduções.

Cantada em espanhol, "Envolver" viralizou nas redes sociais, longe dos holofotes e sem investimento tradicional, após internautas criarem desafio com a coreografia da canção, que inclui dançar na posição de prancha, com os cotovelos ou as mãos apoiados no chão.

Dos 6,3 milhões de plays da parada diária divulgada nesta sexta-feira (25), 4,1 milhões foram no Brasil. Nunca uma música teve tantos plays em um único dia no Spotify no Brasil.

A média de uma música em primeiro lugar apenas no Brasil é de 1,5 milhão de plays por dia (inclusive "Envolver" na parada divulgada na quinta-feira, 24).

O segundo lugar global da parada divulgada nesta sexta-feira (25), "Plan A", do cantor argentino Paulo Londra, teve 5,8 milhões de plays no total.

Nas redes sociais, o clima já era de comemoração como se fosse Copa do Mundo, com mutirões virtuais e memes desde o início da semana.

"O brasileiro acorda, toma um gole de café, vê a posição de 'Envolver' nos charts, dá mais uns plays e vai trabalhar", diz um usuário do Twitter.

"O Brasil não se une desse jeito desde que o Neville Longbottom chamou o Neymar de patético", afirma outro, lembrando quando o ator do filme "Harry Potter" fez um comentário sobre o brasileiro.

E Anitta agradeceu o empenho em uma publicação no Twitter: "Gente... nunca vi o Brasil tão unido. Passada. OBRIGADA", escreveu ela.