PC determina perícia na casa de Psicóloga para averiguar crime de maus-tratos

Na manhã desta sexta-feira (25) peritos do Itep estiveram na residência onde foram encontrados 23 cachorros em meio a lixo e fezes, na quarta-feira (23), no bairro Abolição II, em Mossoró.

De acordo com o perito Marcos Dayan, a Polícia Civil determinou a realização de uma perícia de constatação, para averiguar se houve o crime de maus-tratos contra os animais.

A psicóloga, de 43 anos, dona da residência (cujo nome não iremos divulgar para preservar a imagem do filho dela, um adolescente de 14 anos também encontrado no local) chegou a ser presa em flagrante e conduzida para a cadeia pública de Mossoró.

Ela foi solta nesta quinta-feira (24), após passar por audiência de custódia. A mulher irá responder ao processo em liberdade e terá que cumprir medidas cautelares. Terá que comparecer à justiça sempre que for convocado e também não poderá deixar a cidade.

Ainda de acordo com o perito Marcos Dayan, as informações sobre o que foi coletado na residência serão colocadas no laudo pericial que, posteriormente, será entregue à polícia civil para anexação ao inquérito.

Ele ainda reforçou que o trabalho do Itep é colaborativo e que caberá à PC realizar todas as investigações e divulgar o que for útil ao conhecimento da sociedade.