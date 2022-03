Psicóloga é presa por maus tratos; mais de 20 animais são resgatados da residência dela

O caso aconteceu nesta quarta-feira (23). O Pelotão Ambiental da GCM foi acionado à uma residência no bairro Abolição 2, onde uma Psicóloga de 43 anos mantinha 23 animais em meio a lixo e fezes. De acordo com o delegado José Vieira, a mulher foi ouvida e confirmou que há 15 dias não ia até a residência. Afirmou que pagava uma pessoa para dar comida e água aos animais. Um adolescente também foi encontrado na residência e levado pelo conselho tutelar, no entanto, o delegado afirmou que o CT ainda não foi à delegacia prestar queixa sobre a situação do menor. O crime de maus tratos contra animais é inafiançável. A psicóloga fez exame de corpo de delito no Itep e foi encaminhada à cadeia pública, onde ficará à disposição da justiça.