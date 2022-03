Avanços da Tecnologia Aumentam o Engajamento de Internautas

A tecnologia avançou nos dispositivos móveis e computadores recentemente. Confira como esses avanços impactaram no engajamento dos usuários em dispositivos móveis e computadores.

Inovações em Dispositivos Móveis e Computadores Aumentam Engajamento de Usuários

O aumento no número de usuários de dispositivos móveis fez com que as empresas que oferecem recursos para esse tipo de dispositivo oferecessem ainda mais opções para que os usuários pudessem navegar na rede. Sites como https://brazil-bonusesfinder.com/, por exemplo, ajudam na busca por bônus em casas de apostas.

O mundo da internet se adaptou ao uso dos dispositivos móveis. Com mais pessoas baixando aplicativos para diferentes recursos, as empresas resolveram investir em programas que pudessem ser baixados gratuitamente em Androids e iPhones, permitindo uma experiência ainda mais inovadora para os usuários.

Empresas focam em aplicativos exclusivos

Um dos recursos mais explorados pelas empresas que atuam na internet é o de oferecer um aplicativo gratuito e totalmente dedicado ao sistema operacional do usuário. Ou seja, o usuário pode fazer o download nas lojas de aplicativos, como Google Play e Apple Store, por exemplo, gratuitamente.

Na opinião de Tony Sloterman - Gerente de Produtos da Casino Bonuses Finder - a experiência via aplicativos faz com que o usuário se sinta muito mais engajado com o produto.

“Os usuários se sentem mais acolhidos pela empresa ao baixarem os seus dispositivos. Além disso, existe uma série de recursos que podem ser explorados junto aos usuários do seu app.” - comentou Tony.

Os aplicativos com dedicação exclusiva aos sistemas operacionais estão sendo usados cada vez mais. O intuito é fazer com que o usuário baixe-o em seu respectivo dispositivo e, posteriormente, receba notificações que façam com que ele engaje ainda mais com o programa que baixou.

A finalidade dos apps é muito variada. Existem empresas que atuam no ramo de jogos online, bem como bancos e outras instituições financeiras. Essa ampla variedade de funções e recursos, bem como apps que podem ser baixados, faz com que o usuário procure ainda mais aplicativos para o seu objetivo.





Dados dos usuários ajuda no aprimoramento dos apps

Um dos principais objetivos das empresas que disponibilizam os apps é conhecer ainda mais os seus usuários. A ideia é que a empresa tenha acesso aos dados do cliente, para entender qual tipo de usuário é o mais fiel em termos de navegabilidade, bem como ter acesso aos dados demográficos do usuário, por exemplo.

Com base nos dados, as empresas podem adotar campanhas de marketing segmentadas. A ideia é alcançar um grupo de usuários que tenha um interesse em comum com a finalidade de converter esse cliente para adquirir um novo produto ou serviço, considerando o escopo do negócio.

As campanhas de marketing podem ser realizadas dentro do app, bem como via notificações, SMS, Messenger, e até mesmo via e-mail. A ideia é que o usuário conheça a campanha, avance para o estágio de consideração pela campanha e, posteriormente, converta a campanha em aquisições para a empresa.

Existem diferentes tipos de campanhas, bem como um approach omnichannel, onde marketeiros usam diferentes canais com o objetivo de alcançar a maioria possível dos usuários.

Independentemente de como as empresas usam os dados dos seus clientes para que as suas campanhas sejam mais segmentadas, existem inúmeras possibilidades que podem ser aproveitadas tanto no quesito engajamento, quanto na aquisição de novos clientes.

A expectativa dos especialistas para o futuro é de que haja um crescimento no número de pessoas engajadas com empresas via aplicativos, bem como que os apps ofereçam conectividade integrada com dispositivos externos ao aparelho dos usuários.