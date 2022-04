Fatalidade: bebê de 10 meses morre após a mãe tropeçar e cair por cima dele em Macau

O corpo do pequeno João Vitor deu entrada no final da manhã desta quinta-feira (31) na sede do Itep, em Mossoró. O pai aceitou conversar com a equipe da TCM e contou que o bebê estava no chão, engatinhando e foi até os pés da mãe. Ao virar-se, ela tropeçou no pequeno e acabou caindo por cima dele . O João ainda chegou a ser socorrido para o hospital de Macau e transferido para Natal, mas acabou não resistindo durante a transferência.