Homem preso por abusar de criança de 11 anos é solto sem realização de audiência de custódia

Alison da Silva Martins, de 22 anos, foi preso e autuado em Mossoró por estupro de vulnerável, após confessar que mantinha um relacionamento com uma menina de apenas 11 anos, no município de Ipanguaçu. No entanto, acabou sendo posto em liberdade sem, sequer, passar por audiência de custódia. A juíza decidiu que não era o caso de manter a prisão preventiva, disse que bastaria a medida cautelar proibindo ele de se aproximar da criança. Em contato com a reportagem do MOSSORÓ HOJE, o promotor Ítalo Moreira Martins informou que a decisão foi tomada sem a manifestação do Ministério Público, que ele foi apenas comunicado sobre a soltura. Caso tivesse sido ouvido, o promotor pediria pela manutenção da prisão.