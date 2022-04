Homem é morto por estrangulamento dentro de casa no bairro Barrocas

O crime aconteceu durante a madrugada desta terça-feira (5). A vítima foi identificada como Bruno Alysson do Nascimento, de 35 anos. De acordo com informações do delegado Rafael Arraes, a vítima estaria bebendo em casa na noite de ontem (4), enquanto aguardava uma pessoa. Bruno foi morto por estrangulamento, com um fio que se assemelha ao de um televisor. A Polícia Civil vai investigar o caso e buscar informações sobre quem seria a pessoa que a vítima aguardava.