Prefeitura lança Mossoró Cidade Junina 2022 nesta terça-feira, 12, no Thermas

A Prefeitura de Mossoró lançará nesta terça-feira (12), a partir das 16h, o Mossoró Cidade Junina 2022. O evento acontecerá no Hotel Thermas.

A programação do evento será lançada oficialmente pelo prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra e pelo secretário municipal de Cultura, Etevaldo Almeida.

O Mossoró Cidade Junina chega a sua 25ª edição e este ano retorna ao modo presencial.

Em 2021, o evento foi online, com o Chuva de Bala no Pais de Mossoró sendo transformado em filme/documentário e os shows sendo transmitidos online, devido a pandemia.





Para 2022, com a redução do número de casos de covid19 (O RN não registra óbito por covid19 há 10 dias), o MCJ volta ao seu formado presencial, realizado no Adro da Igreja São Vicente, e ao longo da Avenida Rio Branco, no Centro.

“O MCJ é o maior evento cultural de Mossoró e um dos maiores do Brasil. Nossas equipes estão empenhadas trabalhando muito para fazer desse São João o melhor de todos os tempos”, disse o prefeito Allyson.

O evento terá participação do público e também será transmitido pelo canal do YouTube da Prefeitura de Mossoró.

O que: Lançamento do MCJ 2022

Quando: Terça-feira, 12

Horário: 16h

Local: Hotel Thermas