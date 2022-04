Escritores de Mossoró brilham no mercado digital de livros

O publicitário e escritor mossoroense Pedro Praxedes tem aproveitado todas as possibilidades que as funções virtuais oferecem. Tanto para publicação de seus romances como para a captação de recursos por meio de plataformas digitais, as tradicionais “vaquinhas”.

O mercado de livros on-line, ou e-books, é um caminho que muitos escritores encontraram para divulgar seu trabalho. A principal vantagem é a praticidade e também menor custo, já que não depende de impressão.

O escritor trabalha com elementos fictícios e também com fatos históricos, transportando os personagens para épocas muito distantes das quais conhecemos.

Uma espécie de “Crepúsculo” com cores de Mossoró, ele mescla as lendas locais com situações reais e nesse enredo os personagens se movimentam.

Ele tem três títulos na loja Kindle, dois deles em parceria com Renata Nolasco. “A Lagoa: Coleção Carcarás”, “A Botija do Fantasma'' e "A Poção do Amor”.

“Esse conto é super bonitinho e tem uma narração incrível! O ponto mais forte é essa voz do narrador que tem um cunho meio de tradição oral, de contador de história.”, diz uma leitora em sua avaliação. “Eu me senti transportada para uma cidadezinha, com a força das expressões regionais e o cenário do interior.”, relata.

VERIFICADOS - Importante citar que a Amazon verifica se a pessoa que escreveu a avaliação realmente comprou o livro comentado.

Mas Praxedes não é o único filho de Mossoró a brilhar na famosa loja virtual. O ilustre diplomata e escritor João Almino também tem sua obra à disposição.

Tiago F. Bezerra, outro escritor nascido em Mossoró, lançou um e-book na Amazon ”Os Contos fantásticos de Zecazar”. Como diz o nome do personagem principal, as situações versam sobre o azar. Bezerra é outro a entrar em um outro mundo para retratar suas histórias.

OUTROS AUTORES - Mossoró também é cenário em livros de outros autores. Ao procurar pelo nome da cidade na busca da Amazon, vários títulos aparecerão. “Aquela Que Eu (Não) Quero (Santa Luzia High Livro 1)” é um deles. Fala sobre a adaptação do filme “Grease, nos Tempos da Brilhantina” ambientado em Mossoró.

Já o título “Qualquer lugar menos agora: Crônicas de viagem para tempos de quarentena”, do autor J.P Cuenca, é um diário de viagem onde ele lembra fatos prosaicos dos lugares onde passou. Entre eles, Mossoró e seus mototáxi. Há também livros históricos.

O ideal de todo escritor é ter seus livros impressos, mas o caminho virtual é o mais fácil para se alcançar um público amplo com um investimento mais em conta para iniciantes.

A pandemia aumentou a procura pelo formato e-book. Estudos de 2021, analisando dados de 2020, registraram um aumento de 83% na venda de livros digitais.