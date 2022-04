Suspeito de abusar de criança de 11 anos é preso por descumprir medida protetiva

Alison da Silva Martins, de 22 anos, havia sido preso no dia 31 de março, em Ipanguaçu, pelo crime de estupro de vulnerável, mas estava respondendo ao processo em liberdade. Na época, poucas horas após a prisão, ele foi liberado pela juíza da vara criminal de Mossoró, sem passar por uma audiência de custódia, apenas com uma medida protetiva para que não se aproximasse da menina. Nesta quinta (21), ele foi visto passeando com a criança e preso novamente.