Mulher é encontrada morta a tiros no Planalto 13 de Maio, em Mossoró

A Polícia Militar registrou um crime de homicídio, no início da tarde desta quarta-feira (27), no bairro Planalto 13 de Maio, em Mossoró.

A vítima foi identificada como Vanderlandia Lima Queiroz, de 27 anos. Ela foi encontra morta em uma estrada carroçável, próximo ao motel Havana. O corpo foi visto por populares que passaram pelo local e acionaram a PM.

O celular da mulher foi encontrado próximo ao corpo. Ela estava usando um capacete, mas não havia nenhuma motocicleta no local.

A equipe do Itep foi acionada para realizar a perícia do local. As circunstâncias do crime não foram identificadas, não sendo possível definir se a vítima estava pilotando uma motocicleta ou se transitava na garupa do veículo.

Vanderlândia foi morto com dois disparos de arma de fogo. A motivação e autoria do crime serão investigadas pela Delegacia de Homicídio de Mossoró.