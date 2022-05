MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 02/05/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

Escola Maurício Fernandes da Silva será entregue nesta segunda (2) pela Prefeitura de Mossoró

Mais de 600 ciclistas vão as ruas por mais consciência no trânsito em Mossoró

Curso capacita agricultores do Polo Jucuri para habilidade em eletricidade

Intersal assume a gestão do Porto-Ilha em julho

Projeto Cetáceos da Costa Branca leva dois peixes-boi de Areia Branca para Macau

ITEP registra cinco ocorrências de homicídios na regional de Mossoró

Governadora Fatima Bezerra cumpre agenda em Mossoró para entrega de motocicletas à Polícia Militar

Campanha de vacinação contra febre aftosa começou neste domingo (1°) em todo RN

Petrobras anuncia aumento de 19% no valor do gás natural para as distribuidoras