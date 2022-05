MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 10/05/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

Polícia prende suspeito de matar fisioterapeuta e jogar o corpo no mato no Santa Delmira

Taxistas e motoristas de aplicativos passarão por capacitação para o MCJ 2022

Secretaria de Saúde entrega novos veículos para o PRAEM

Corpo é encontrado em prédio abandonado em frente à Praça do Codó, no Centro de Mossoró

Agentes da segurança pública do RN começam a ser vacinados contra a influenza na quinta, 12

Novo Portal de Serviços Online do Detran já está disponível à população

Secretaria de Saúde do RN realiza nova convocação de servidores temporários

Governo do RN lança edital de licitação para construção do IERN de Jardim de Piranhas

Petrobras anuncia reajuste de R$ 0,40 no valor do diesel para as distribuidoras

Nosso entrevistado de hoje é o pré-candidato a deputado estadual, Jorge do Rosário