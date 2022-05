DHM elucida dois homicídios ocorridos em Mossoró, ambos praticados pelo mesmo suspeito

Erivagner Martins Lucas da Silva, conhecido como “Olho de Peixe”, foi preso nesta quarta-feira (18). Ele é suspeito do assassinato de Vinicius Emerson Silva Cosme, ocorrido no dia 21 de fevereiro, proximo ao Acapulco’s, e de Isaias de Oliveira Gomes, ocorrido em 30 de março, ambos no Grande Alto de São Manoel, em 2022; de acordo com informações do delegado Rafael Arraes, Erivagner confessou ter matado Vinícius, mas negou participação no segundo crime. No entanto, as investigações deixaram claro a participação dele em ambos os casos.