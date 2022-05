Festival de quadrilhas juninas de Apodi terá R$ 25 mil em prêmios; inscrições seguem até 13 de junho

A Prefeitura de Apodi, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, está preparando o IV Festival de Quadrilhas Juninas Beta Guerra. O evento acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de junho.

Contando com R$25 mil em prêmios, o evento acontecerá na Arena Neta Viana, que será montada em frente à Praça Dom José Freire, no centro da cidade.

As inscrições foram abertas no dia 03 de maio e seguem até o dia 13 de junho. Serão premiadas as cinco agremiações que obtiverem a melhor pontuação.

O edital que rege a disputa encontra-se disponível no site oficial da prefeitura de Apodi (www.apodi.rn.gov.br). O IV Festival de Quadrilhas Juninas fará parte da programação alusiva ao padroeiro São João Batista.

O prefeito de Apodi, Alan Silveira, comentou sobre o evento. “Estamos retornando com o nosso festival que já é tradicional, este ano com o tema: o Festejar de um novo tempo com o velho São João. Estamos realizando investimento na cultura e proporcionando um grande evento para a nossa população”, lembrou Alan.

As inscrições podem ser realizadas através do e-mail festivaldequadrilhabetaguerra@gmail.com ou presencialmente na sede da referida secretaria.