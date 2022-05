Governo do RN vai expandir investimentos em estradas, saúde, educação e segurança pública

O Governo do Rio Grande do Norte vai expandir os investimentos no estado, priorizando quatro áreas consideradas essenciais: estradas, saúde, educação e segurança pública.

A informação foi repassada nesta segunda-feira (23), pela Governadora Fátima Bezerra e pelo secretário de Planejamento e das Finanças, Aldemir Freire, durante coletiva sobre a quitação da última folha salarial do funcionalismo estadual que estava em atraso.

Segundo o secretário, os investimentos serão possíveis graças ao equilíbrio conquistado nas finanças do estado e a equitação de todas as dívidas deixadas pela gestão anterior.



"O RN passou os últimos 10 anos praticamente sem realizar investimentos em estradas. Este ano nosso investimento (na recuperação das rodovias estaduais) chegará perto de R$ 200 milhões, um recorde, sendo mais de R$ 100 milhões oriundos de fontes próprias. Também estão programados investimentos na construção de escolas (R$ 400 milhões), criação e posterior ampliação dos serviços de policlínica e continuidade dos investimentos em segurança pública", detalhou.

O plano de investimentos do Governo do Estado prevê a construção de 12 unidades do Instituto Estadual de Educação Profissional, Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN), dos quais dez já estão com editais de licitação lançados. Os de São José de Mipibu e Mossoró serão lançados em breve.

Os IERNs são inspirados no modelo dos Institutos Federais. As unidades ofertarão cursos de educação profissional e desenvolvimento de tecnologia adequados à realidade local e à matriz econômica do Estado.