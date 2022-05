Governo do RN lança edital de licitação para construção do IERN de Jardim de Piranhas. A licitação foi publicada na edição do DOE do sábado (7). A obra do IERN em Jardim de Piranhas está orçada em mais de R$ 9,8 milhões, mais R$ 2 milhões estimados em equipamentos e mobiliário. O IERN estará localizado na marginal da RN-288, prolongamento da Av. Rio Branco, nº 15, bairro Santa Cecília. O terreno foi doado pela prefeitura municipal.

O Governo do Estado lançou o aviso de licitação para a construção do Instituto Estadual de Educação Profissional, Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN) de Jardim de Piranhas, município da região do Seridó potiguar.

A licitação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do sábado (7). Com este, já são dez editais lançados para a construção dos institutos no estado, .

A obra do IERN em Jardim de Piranhas está orçada em mais de R$ 9,8 milhões, mais R$ 2 milhões estimados em equipamentos e mobiliário. O IERN estará localizado na marginal da RN-288 (Rod. Dep. Wille Saldanha), prolongamento da Av. Rio Branco, nº 15, bairro Santa Cecília, Jardim de Piranhas-RN. O terreno foi doado pela prefeitura municipal.

Os IERNs fazem parte do inovador Programa Nova Escola Potiguar (PNEP), que reunirá, entre investimentos em infraestrutura e gestão, um amplo conjunto de ações para a educação estadual.

Os IERNs terão infraestrutura inspirada no modelo dos Institutos Federais, e serão construídos e mantidos pelo Governo do Estado. As unidades ofertarão cursos de educação profissional e desenvolvimento de tecnologia adequados à realidade local e à matriz econômica do estado.

Ao todo serão 12 IERNs, dos quais 10 já estão com editais de licitação lançados: Natal (Zona Norte), Santana dos Matos, Areia Branca, Touros, Campo Grande, Tangará, Alexandria, Umarizal, São Miguel e, agora, Jardim de Piranhas. Ainda serão lançados os de São José do Mipibu e Mossoró.

Além disso, 11 Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEPs) também serão transformados em IERNs.

CONFIRA O AVISO DE LICITAÇÃO AQUI.