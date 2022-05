O fenômeno que envolve os jogos de azar - e como nós os desfrutamos hoje

Durante séculos antes de as primeiras casas de jogo abrirem suas portas, os jogos de azar eram populares em todo o mundo. De fato, tanto os gregos antigos quanto os soldados romanos eram conhecidos por desfrutar de jogos que envolviam girar qualquer coisa que pudessem encontrar e apostar no resultado de onde aterrissaria. Isto faz lembrar os jogos de Roleta que conhecemos e amamos hoje.

Neste artigo, vamos dar uma olhada no fenômeno que envolve os jogos de azar muito parecidos com a Roleta, e como nós os desfrutamos hoje.

Por que amamos os jogos de azar

Os humanos sempre adoraram jogos de azar. A imprevisibilidade de não saber se sua vida está prestes a mudar, e ter o potencial de mudar sua vida, tem estado presente ao longo de toda a história. As loterias são um grande exemplo de um jogo de azar que vem mudando a vida das pessoas há centenas de anos, além de financiar projetos importantes e ajudar as comunidades. É claro para ver porque as pessoas são frequentemente inspiradas a tentar sua sorte e jogar os jogos, e com jogos como Roleta e Caça-níqueis oferecendo a esperança de potencialmente ganhar algum dinheiro, rapidamente, não é de se admirar que eles tenham girado no coração de inúmeros cassinos e jogadores de igual para igual.

Roleta

A Roleta é um dos jogos de cassino mais populares de todos os tempos. Desde que Blaise Pascal inventou acidentalmente a roda em 1655, o jogo gira no coração das massas. O objetivo do jogo é fazer apostas que predizem corretamente o resultado de onde a bola vai pousar uma vez que a roda tenha parado de girar. É tão simples quanto isso! A roda da Roleta Americana é composta de 38 bolsos, alternando entre vermelho e preto, mas com zero duplo e zero simples bolsos verdes. A roda européia, que é geralmente a mais popular, apresenta 37 números no total, com apenas o bolso verde zero simples.

Caça-níqueis

Outro jogo de cassino que depende exclusivamente do acaso é o Slots. A primeira caça-níqueis - O Sino da Liberdade - foi inventada entre 1887-1895. Isto abriu caminho para que o conceito de girar bobinas e combinar símbolos fosse varrido para cima no fenômeno dos jogos de cassino. O conceito é simples; faça sua aposta e gire as bobinas na esperança de que o fiel Gerador de Números Aleatórios (RNG) o ajude a conseguir combinações vencedoras que o recompensarão com dinheiro ou bônus.

Girando a roda hoje

Nos tempos modernos, você encontrará a Roleta na maioria dos cassinos terrestres e online. Agora você pode girar a roda tanto digitalmente quanto no cassino do dealer ao vivo, onde você fará suas apostas em tempo real, com um dealer da vida real que hospeda o jogo. A Roleta ao Vivo será transmitida diretamente de um estúdio especializado, diretamente para seu dispositivo, a qualquer hora, em qualquer lugar que você tenha uma conexão estável com a Internet!

Gire as bobinas hoje

Os caça-níqueis também estão disponíveis em cassinos on-line nos tempos modernos, e você encontrará uma variedade ainda maior de jogos para jogar. Com a adição de recursos de bônus, promoções de cassino, multiplicadores e muito mais - o cassino online realmente revolucionou os jogos de caça-níqueis, criando um fenômeno ainda maior em torno dos jogos de azar.

Há muitos outros jogos de azar que são amados por muitos. Você não só pode jogar jogos de loteria on-line, mas também pode encontrar raspadinhas e muitos outros jogos de cartas como Blackjack, jogos estilo Roda da Fortuna e muito mais para você explorar.