AOCP será a banca responsável pela realização do concurso da Fundase

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Administração (Sead), definiu o Instituto AOCP (Assessoria em Organização de Concursos Públicos) como responsável pela organização, realização, processamento e divulgação de resultado final do concurso público para o provimento de cargos efetivos na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Norte (Fundase).

O termo de homologação para contratação da banca foi publicado na edição desta terça-feira (24) do Diário Oficial do Estado. O valor do certame foi de R$2,06 milhões, representando uma economia na ordem de R$90 mil em relação ao valor consignado inicialmente para os serviços.

De acordo com o subsecretário de Recursos Humanos, Ediran Teixeira, o processo foi demorado, pois correu no modelo tradicional de licitação, de concorrência, que culminou na disputa entre três bancas: Instituto AOCP, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e Instituto de Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego (Instituto Acesso).

“A AOCP tinha maior pontuação. As demais entraram com recursos e isso fez com que o prazo de escolha se prolongasse até maio. Agora, nós conseguimos declarar a vencedora, vamos chamá-la pra fazer a assinatura do contrato e depois discutir o edital”, disse.

Teixeira também ressaltou que essa discussão vai para além do certame, desde locais de prova até o cronograma de execução do edital.

“Não há fases só de provas, tem exame psicológico, curso de formação, recursos para cada fase. Um edital bem-feito evita demandas judiciais”.

A previsão é que a contratação da banca seja realizada em até 15 dias.

SOBRE O CONCURSO PÚBLICO

O concurso da Fundase/RN terá vagas para os níveis médio e superior distribuídas entre Natal/Parnamirim, Mossoró e Caicó. Das 577 vagas, 61 serão para o cargo de analista socioeducativo, com exigência de nível superior em Serviço Social (23); Pedagogia (15); e Psicologia (23).

Também com exigência de nível superior, em qualquer curso, serão ofertadas 420 vagas para o cargo de agente socioeducativo. Serão 250 oportunidades para Natal/Parnamirim, 115 para Mossoró e 55 para Caicó.

Para o cargo de analista administrativo, serão ofertadas 24 vagas, distribuídas entre contador (1); graduação em Gestão Pública (11); analista de sistemas (1); arquiteto (1); bacharel em Direito (6); engenheiro da Computação (2); e nutricionista (1).

Ainda haverá oportunidades para técnico de nível superior (17) e técnico de nível médio (55).

A seleção dos cargos de analista socioeducativo, analista administrativo e técnico de nível superior contará com provas objetiva (conhecimentos gerais e específicos) e discursiva, de avaliação de títulos, investigação social e exame toxicológico.

Já os futuros agentes socioeducativos passarão pelas mesmas etapas mais teste de aptidão física e curso de formação, enquanto o certame para os cargos de técnico de nível médio terá apenas prova objetiva, investigação social e exame toxicológico.