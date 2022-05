Treinador Jeú tem menos de 20 dias para posicionar Seleção da Serra do Mel em campo

A Seleção da Serra do Mel, formada com jovens atletas de até 21 anos, está oficial inscrita para participar do Mututão 2022, uma realização da FNF com apoio do governo do Estado do Rio Grande do Norte. O início da competição estadual previsto para o início de junho. Estão inscritas equipes de mais de 50 municípios do RN; o objetivo é revelar novos talentos para o mundo do futebol profissional.

A Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), com apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, prepara para as próximas semanas dá o pontapé inicial no Matutão 2022, com equipes de pelo menos 50 cidades de todas as regiões do Estado.

O objetivo, segundo José Vanildo, presidente da FNF, é identificar jovens talentos com idade de 16 a 21 anos e inseri-los no mundo do futebol. Abrir as portas para os garotos bons de bola.

O prefeito Josivan Bibiano, da Serra do Mel, confirmou participação na competição, que ele a vê como oportunidade de apostar nos jovens talentos de sua cidade.

Para tanto, na condição de presidente da Seleção da Serra do Mel, convocou o ex-jogador profissional e atual vereador Jeú Costa, do PSDB, para formar uma equipe competitiva.

Por sua vez, Jeú Costa trouxe para o seu lado o preparador físico Diego Costa, o auxiliar técnico Raimundo Dantas, o supervisor Wagner Azevedo, além do comunicador Amós.

“O time será formado por atletas genuinamente da Serra do Mel”, assegura Jeú Costa, que para encontrar os jovens talentos do município, realizou uma competição sub 20.

Desta competição, a comissão técnica convocou 30 jovens jogadores, com idade de 16 a 21 anos. “Temos bons jogadores, um ótimo camisa dez” anima-se Jeú Costa.

Segundo Jeú, este é o principal desafio. Ele terá que ensinar a estes garotos técnicas de atuação em coletivo e em campo grande. “Muitos deles atuam de forma amadorística em campos pequenos”, observa.

A exemplo de municípios como Apodi, Jardim de Seridó, São José do Mipibu, Assu e Mossoró, a Serra do Mel já começou os treinamentos de sua seleção visando o Mutatão 2022. Jeú terá menos de 20 dias para mostrar a posição de cada jogador em campo e deles tirar o melhor.

O trabalhos estão sendo realizados no Estádio Municipal da Serra do Mel, que tem gramado, mas que o prefeito Josivan Bibiano, já assegurou os recursos para colocar grama sintética ainda este ano.