UBS assaltada ontem (26), amanheceu arrombada nesta sexta-feira, 27

Este é o terceiro crime contra a unidade de saúde, localizada no Abolição II, em menos de 15 dias. As servidoras haviam marcado um protesto para o início da manhã, visando cobrar por mais segurança, mas foram surpreendidas com a depredação. Do local, foram levados dois computadores e também mexeram na geladeira de vacinas, deixando várias doses da Janssen contra a Covid-19 jogadas no chão. A contabilização para ver se alguma vacina foi levada ainda está sendo realizada.