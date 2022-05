Mais um assassinato em Areia Branca; Jovem morto na porta de casa

A Polícia Militar registrou mais uma execução na cidade praia de Areia Branca/RN, litoral norte do Rio Grande do Norte, no início da manhã deste sábado, 28.

A primeira ocorrência de Conduta Violenta Letal e Intencional (CVLI), foi na noite de quinta-feira, dia 26, no bairro Parabólica, periferia da cidade.

A vítima, neste caso, foi Alexsandro Cavalcante Melo, o Pombinha, de 38 anos. Ele foi surpreendido e morto por dois homens que fugiram numa motocicleta.

veja mais

PM registra homicídio no bairro Parabólica, em Areia Branca

Já o segundo caso ocorreu no início da manhã deste sábado, no Conjunto IPE. Três homens atacaram com tiros Eliam Natanael da Silva, de 22 anos, na porta da casa dele.

O jovem ainda tentou se refugiar dentro de casa, mas foi perseguido, baleado e não resistiu aos ferimentos. Os assassinos fugiram num carro vermelho.

A Polícia Militar foi avisada via Ciosp 190 e isolou a área para o trabalho de perícia do ITEP e início das investigações por parte da Polícia Civil.

Os dois casos serão investigados em inquérito policial conduzido pelo delegado Luis Antônio, de Areia Branca.