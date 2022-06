PM registra homicídios em Mossoró, Areia Branca e Assú nas últimas 12h

Em Areia Branca o caso aconteceu por volta das 19h30 desta quinta-feira (2), no bairro Navegante. A vítima foi identificada como Gleison Lacerda Silva, de 37 anos. Este é o quarto homicídio na cidade registrado em uma semana; em Assu o crime aconteceu na madrugada sexa-feira (3), no Centro, tendo como vítima José Josias; já em Mossoró; também durante esta madrugada, Francisco Serafim da Costa, de 68 anos, foi morto após reagir a um assalto no Sítio São Francisco, na zona rural do município.