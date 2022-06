PM registra outro homicídio em Areia Branca; o terceiro em quatro dias

Cidcley Antony do Nascimento, de 21 anos, foi morto no início da tarde desta segunda-feira (30), dentro de uma residência, no bairro Mocó. A PM informou que os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta, encapuzados, invadiram a casa e executaram a vítima. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas sabe-se que Cidcley era integrante de uma facção que atua no município.