Vitória do Manchester City encerra temporada 2021/2022 da Premier League

Com a confirmação do Manchester City como campeão inglês de 2022 em maio, terminou mais uma etapa da Premier League, o Campeonato Inglês. A competição é uma das mais importantes da Europa e do mundo atraindo torcedores de vários países e movimentando o mercado de apostas esportivas, segmento que vem registrando crescimento exponencial nos últimos anos, principalmente no Brasil.

O Manchester City superou as dificuldades no jogo decisivo ao vencer o Aston Villa por 3 a 2 no dia 22 de maio. Este é o oitavo título do clube inglês em toda a sua história.

O Manchester City entrou no segundo tempo com uma desvantagem de dois gols e a euforia dos dos torcedores do adversário no Etihad Stadium, mas em uma reviravolta na partida veio a vitória e o clube foi coroado o grande campeão da Premier League 2021/2022.

O clube campeão terminou o Campeonato Inglês somando 90 pontos e levando a torcida ao delírio com o título que era aguardado por todos os envolvidos no projeto e pelos patrocinadores.

O Manchester City Football Club foi fundado em 1880 com o nome de FC St. Mark's e depois se transformou no Ardwick Association Football Club, e finalmente, no dia 16 de abril de 1894, ganhou seu nome atual, o Manchester City.

Além de ser um dos mais antigos, é considerado um dos melhores clubes do Reino Unido com torcedores em diversos países, inclusive no Brasil. O Manchester City é dono de um dos maiores públicos da história do futebol na Inglaterra com os jogos realizados em seus próprios estádios. No ano de 1934 no Maine Road, registrou 84 569 torcedores contra o Stoke City, público recorde até hoje em se tratando de jogos de clubes ingleses disputados fora de Wembley.

.

Como foi a temporada 2021/2022 da Premier League?

Em um resumo sobre a temporada 2021/2022 da Premier League, para os torcedores das equipes do Norwich, Watford e Burnley o momento foi de frustração, pois elas estão rebaixadas para a segunda divisão do Campeoanto inglês, a EFL Championship.

Em relação aos que conseguiram um melhor lugar para a próxima temporada, as equipes que subiram para a primeira divisão do Campeonato Inglês foram Fulham e Bournemouth.

Os jogos e classificação da Premier League foram alguns dos assuntos mais pesquisados na internet e comentado nas redes sociais durante a realização da competição.

Como funciona a classificação do Campeonato Inglês?

A disputa no Campeonato Inglês é em pontos corridas, quando as vinte equipes participantes jogam 38 rodadas na temporada em turno e returno. Assim, quem conseguir a primeira colocação é o campeão, e as quatro vagas, são distribuídas para a Champions, sendo duas para a Liga Europa e uma na Conference League. No final da fila classificatória, os três últimos são rebaixados para a segunda divisão do campeonato. Veja abaixo a pontuação classificatória de todos os times participantes:

Manchester City – 93 pontos

Liverpool – 92 pontos

Chelsea – 74 pontos

Tottenham – 71 pontos

Arsenal – 69 pontos

Manchester United – 58 pontos

West Ham – 56 pontos

Leicester – 52 pontos

Brighton – 51 pontos

Wolves – 51 pontos

Newcastle – 49 pontos

Crystal Palace – 48 pontos

Brentford – 46 pontos

Aston Villa – 45 pontos

Southampton – 40 pontos

Everton – 39 pontos

Leeds – 38 pontos

Burnley – 35 pontos

Watford – 23 pontos

Norwich – 22 pontos

O maior campeão da Premier League

Desde que a Premier League foi criada, em 1992, 49 clubes já participaram da competição, e sete deles conseguiram o título. O Manchester United é o maior campeão com treze títulos, o Chelsea aparece em segundo com cinco, o Manchester City com quatro e o Arsenal com três.

Os clubes que integram a Premier League são alguns dos mais cotados nas mesas de apostas esportivas online e cada vez ganha torcedores ao redor do mundo.

Para se ter ideia da força do nome, muitos podcasts, blogs e canais no YouTube focam a produção de conteúdo nas análises, notícias e comentários sobre as partidas da Premier League.

É importante lembrar que a Premier League é uma liga profissional de futebol baseada no Reino Unido que ocupa o topo do sistema de ligas do futebol inglês, considerada a mais importante competição de futebol da nação insular. A próxima temporada terá início no dia 6 de agosto de 2022 e terminará no dia 28 de maio de 2023.

Curiosidades: Quantos clubes foram campeões na história do Campeonato Inglês?

Até hoje, 21 clubes foram campeões do Campeonato Inglês. Veja abaixo a lista completa:

Manchester United – 20 títulos

Liverpool – 19 títulos

Arsenal – 13 títulos

Everton – 9 títulos

Manchester City – 8 títulos

Aston Villa – 7 títulos

Chelsea – 6 títulos

Sunderland – 6 títulos

Newcastle – 4 títulos

Sheffield Wednesday – 4 títulos

Leeds – 3 títulos

Wolves – 3 títulos

Huddersfiled – 3 títulos

Blackburn Rovers – 3 títulos

Preston North End – 2 títulos

Tottenham -2 títulos

Derby County – 2 títulos

Burnley – 2 títulos

Leicester – 1 título

Sheffield United – 1 título

West Bromwich – 1 título