Servente de pedreiro vai a júri popular por acusação de homicídio ocorrido em 2012, em Mossoró

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Mossoró está reuniu nesta terça-feira (8), para julgar a culpa de Cleiton Batista da Costa, de 44 anos, pelo homicídio de Manoel Messias Pereira da Silva.

O crime aconteceu por volta das 6h30 do dia 28 de novembro de 2012, na Rua Arthur Bernardes, bairro Santo Antônio, em Mossoró.

Segundo consta nos autos do inquérito policial, Cleiton teria matado Manoel com uma cutilada de faca na região abdominal, após uma discussão em um bar onde ambos estavam. A vítima ainda chegou a ser socorrida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com as investigações, os dois já eram intrigados, devido a desavenças familiares e Cleiton teria matado Manoel por vingança, o que caracteriza a torpeza do crime.

Dias após o crime, no dia 3 de dezembro de 2012, Cleiton se apresentou, acompanhado de um advogado, na Delegacia de Homicídio de Mossoró, e confessou o crime.

O Júri está sendo presidido pelo juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, presidente do TJP. Representando o Ministério Público, realiza a acusação do réu o Promotor Armando Lúcio Ribeiro. Já a defesa do réu, fica por conta do advogado Douglas Ponciano.

O julgamento acontece por videoconferência, visto que, atualmente, o réu responde ao processo em liberdade e mora no Rio de Janeiro.